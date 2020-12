Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zwrócił się na piśmie do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz organizatorów sobotnich urodzin Radia Maryja o wyjaśnienia. Poprosił o szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

- Chcielibyśmy uzyskać od organizatorów informacje o tym, czy zapewnili przestrzeganie zasad epidemiologicznych w trakcie uroczystości. Policję, która była na miejscu w sobotę pytamy, czy podejmowała jakieś działania, czy pouczano osoby łamiące obostrzenia, a także, czy karano kogoś mandatami - podkreśla rzecznik prasowy sanepidu w Bydgoszczy Łukasz Betański.Adresaci pism mają 7 dni na odpowiedź w tej sprawie. Po jej uzyskaniu inspektor sanitarny podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. Rzecznik nie chce przesądzać, czy podczas uroczystości doszło do złamania przepisów związanych ze stanem epidemii. Pytania do organizatorów i policji mają pomóc wyjaśnić wątpliwości w tej sprawie.- Nie interweniowaliśmy w toruńskim sanktuarium podczas obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja - odpowiada mł. asp. Wojciech Chrostowski z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP Toruń. - Nie mieliśmy też żadnych sygnałów od osób trzecich o tym, że zachowanie uczestników budzi jakieś wątpliwości. Zabezpieczaliśmy to wydarzenie z zewnątrz tak, jak każde tego rodzaju. Pamiętajmy, że w uroczystościach brały udział osoby obowiązkowo chronione na mocy stosownych przepisów. Wszystko odbywało się w ramach standardowej procedury. Zawsze zabezpieczamy takie siły, które są adekwatne do przewidywań w zakresie danego wydarzenia - wyjaśniał. Przyznał, że policja ma informacje o złożeniu do prokuratury zawiadomienia w tej sprawie.Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała w poniedziałek, że złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Jej zdaniem podczas uroczystości nie były przestrzegane zasady sanitarne związane ze stanem epidemii. - Nie może być tak, że pan Rydzyk, pan Błaszczak, pan Ziobro stoją ponad prawem. Nie może być tak, że w Polsce są równi i równiejsi. Nie może być tak, że łamane jest prawo przez ministra i pana prokuratora - podkreśliła posłanka Lewicy. Jej zdaniem sobotnie obchody 29. rocznicy powstania Radia Maryja były pokazem buty i arogancji.