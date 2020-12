Prof. dr. hab. Adam Marcinkowski kierował bydgoską uczelnią przez cztery lata. Od 2002 roku był rektorem Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, a w 2005 roku został pierwszym rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Funkcję tę pełnił do 2006 roku.

Komunikat UKW Bydgoszcz:„Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Magnificencji prof. Adama Marcinkowskiego, pierwszego Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.Prof. dr. hab. Adam Marcinkowski kierował naszą Uczelnią przez cztery lata. Od 2002 roku był rektorem Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, a w 2005 roku został pierwszym Rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Funkcję tę pełnił 2006 roku. – (...) Z satysfakcją odebrałem decyzję członków Kolegium Elektorów, powierzającą mi zaszczytną, ale jakże odpowiedzialną funkcję. Decyzja ta postawiła mnie w zupełnie nowym miejscu, tak w Uczelni, jak i w mieście. Pojawiły się też wątpliwości, czy dam radę. Miałem jednak na szczęście kilka miesięcy na przygotowanie się do nowej roli – wspominał Profesor.Prof. Adam Marcinkowski urodził się 24 grudnia 1942 roku w Bydgoszczy. Początek jego naukowej drogi był związany z Warszawą, gdzie w 1974 roku ukończył studia na Wydziale Historycznym Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. Sześć lat później ukończył doktorat w Wojskowym Instytucie Historycznym, a stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii uzyskał w 1985 roku w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tytuł profesora nauk humanistycznych został Mu nadany 21 listopada 1996 roku przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. W tym roku powrócił też do rodzinnego miasta, rozpoczynając pracę w Katedrze Edukacji Obronnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Tu pełnił różne funkcje kierownicze aż do wyboru na Rektora w 2002 roku.Prof. Adam Marcinkowski już od pierwszych miesięcy swojej pracy na stanowisku Rektora podjął szereg działań na rzecz utworzenia pierwszego w Bydgoszczy uniwersytetu. Dzięki współpracy z władzami Bydgoszczy oraz Regionu Kujawsko-Pomorskiego, a także wielu instytucji, Jego idea szybko uzyskała aprobatę, stając się przedmiotem społecznych dyskusji. W 2003 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu UKW i wystąpieniu z takim apelem do Sejmu RP. Kolejne lata były rozwojem naszej Uczelni. Nowe uprawnienia do doktoryzowania, rozbudowa infrastruktury oraz poszerzenie oferty dydaktycznej – to owoce pracy Profesora i akademickiej społeczności, które przybliżały Akademię Bydgoską do przekształcenia jej w Uniwersytet. Stało się to 13 maja 2005 roku i prof. Adam Marcinkowski został pierwszym Rektorem UKW.Profesor został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2009–2013 zajmował także stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.Prof. dr hab. Adam Marcinkowski zmarł w niedzielę 6 grudnia. W Wigilię Bożego Narodzenia skończyłby 78 lat.Cześć Jego Pamięci!"