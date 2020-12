Posłanka Joanna Scheuring - Wielgus zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez ojca Tadeusza Rydzyka. Chodzi o organizację urodzin Radia Maryja, w których w sobotę (5.12.) w Toruniu udział wzięli m.in ministrowie Mariusz Błaszczak oraz Zbigniew Ziobro.

Według posłanki Lewicy, uczestnicy wydarzenia nie przestrzegali obowiązujących norm sanitarnych, tzn. nie mieli maseczek i nie zachowywali dystansu.- Każdego dnia na ulicach całej Polski spisywani i zatrzymywani są ludzie, którzy pokojowo spacerują po ulicach w maseczkach (...). W Toruniu odbywa się impreza na 200 osób, na której: im było wolno. Nie może być tak, że ktoś jest ważniejszy, niż my (...).Parlamentarzystka nazwała skandalicznymi słowa ojca Tadeusza Rydzyka, jakie miały paść podczas urodzin Radia Maryja o tym, że "księża mają pokusy". Zapowiedziała również akt apostazji, czyli wystąpienie z Kościoła Katolickiego.- Jak można być członkinią Kościoła, który nie reaguje na przemoc seksualną? (...)Joanna Scheuring - Wielgus odniosła się również do zawiadomień do prokuratury w związku z jej protestem podczas mszy św. w kościele p.w. św. Jakuba dotyczącym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jak stwierdziła, wierni mają prawo wchodzić do kościoła, a nabożeństwo nie zostało wówczas przerwane.