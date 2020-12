Grupa Mikołajów wyruszyła w niedzielę sprzed siedziby bydgoskiego Stowarzyszenia „Dzięki Wam”, by obdarować prezentami potrzebujących z Bydgoszczy i okolic.

Święci ze swoimi pomocnikami odwiedzali rodziny, osoby niepełnosprawne, samotne i starsze. W sumie świąteczne paczki trafiły do 200 osób. My jedną z drużyn świętego Mikołaja spotkaliśmy przy ul. Świętojańskiej w Bydgoszczy. - Nie chcemy zostawić tych, którzy mają skromne święta ze skromnymi prezentami, więc wozimy im paczki. Wielu ludzi dobrej woli przynosiło do naszej siedziby podarki i my je teraz rozwozimy – mówili.Paczki trafiły także do potrzebujących z Prosperowa, Złotowa, Białych Błot oraz okolic Mąkowarska i Ostromecka. W każdej paczce, oprócz żywności była także kartka świąteczna zrobiona przez dzieci i nauczycieli z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Św. Jadwigi Królowej, sianko na stół wigilijny oraz zadanie od św. Mikołaja.