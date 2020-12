Kościół parafii św. Marka w Bydgoszczy. Fot. bydgoszcz-sm.salezjanie.pl

Msza święta w języku kaszubskim odprawiana jest w Bydgoszczy. Można w niej uczestniczyć za pośrednictwem internetu. Odprawia ją salezjanin ks. Krzysztof Tusk.

- Jest taka potrzeba chwili, żeby takie msze transmitować przez internet, dotrzeć do tych wszystkich ludzi, którzy chcą we mszy świętej uczestniczyć, bo z wielu powodów nie mogą normalnie pójść do kościoła i chcieliby bardzo modlić się w swoim języku, którego używają na co dzień, czyli w języku kaszubskim - powiedział ksiądz Krzysztof Tusk.



Transmisja mszy św. po kaszubsku w sobotę 5 grudnia o godz. 19:30. Odprawiana będzie w kościele św. Marka w bydgoskim Fordonie.



Transmisję można znaleźć m.in. na stronie internetowej parafii: bydgoszcz-sm.salezjanie.pl lub www.facebook.com/groups/2726759904090173