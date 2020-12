Turystyka miejska oraz nowe technologie - o tym debatowało blisko stu naukowców i przedstawicieli biur turystycznych.

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Przemysław Zbytek z biura turystyki Activ podkreśla, że turystyka już teraz jest wspierana przez nowe technologie - choćby specjalne okulary.– Jako przedstawiciel biura turystyki na początku miałem podejście, że przecież nie możemy tej turystyki zastąpić. Nowe technologie mają wspierać zwiedzanie, bo nam się okulary kojarzą z nałożeniem na oczy i widzeniem nowego świata - nie, one uzupełniają. My muzeum możemy zwiedzać widząc wszystkie eksponaty, a dodatkowo te okulary wspomagają informacjami, które są wyświetlane, więc to jest przyszłość turystyki, nie będą jej zastępować tylko wspierać – powiedział Przemysław Zbytek.Konferencja odbyła się on-line.