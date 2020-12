Oddano wyremontowane ulice w Grudziądzu, ale to nie koniec!

W Grudziądzu zakończył się pierwszy etap przebudowy ul. Rapackiego wraz z ul. Królewską.

Nadal modernizowany jest jeszcze fragment ul. Rapackiego. Miasto stara się o kolejne środki rządowe m.in. na przebudowę odcinka ul. Dworcowej i ul. Rapackiego oraz stworzenie połączenia tych ulic z ul. Waryńskiego.– Główne prace zostały zakończone. Uzupełniona została również zieleń, jednak tutaj czekają nas jeszcze nasadzenia. W najbliższych dniach ruszą prace bitumiczne na remontowanym fragmencie ul. Rapackiego – mówiła w trakcie konferencji dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Sylwia Łazarczyk.– Jedynym problemem jaki napotkaliśmy było to, że warunki gruntowe zakładane w projekcie odbiegały od tego co zastaliśmy. Musieliśmy wymienić ten grunt, co było czasochłonne. Cieszę się, że udało nam się zakończyć tę inwestycję przed terminem – podkreślał kierownik budowy Rafał Kazubowski.Prace na ul. Rapackiego i Królewskiej zostały podzielone na dwa etapy. Część pierwsza polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej ul. Królewskiej wraz z uzbrojeniem podziemnym. Ulica zyskała nowe oświetlenie, kanalizację deszczową oraz nowe miejsca parkingowe. Po stronie torowiska tramwajowego pobocze zostało utwardzone płytami ażurowymi. Zamontowany został również czujnik prędkości, który poprawi bezpieczeństwo. Ulica zyskała również zieleń. Zostały posadzone nowe drzewa. Planowane są kolejne nasadzenia. W kolejnym etapie zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni bitumicznej na ul. Rapackiego z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz jednostronnym chodnikiem.Łączna wartość dwóch etapów remontu wyniosła blisko 3 mln zł. Na zadanie miasto otrzymało dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.