47 projektów na kwotę 19 mln zł, z których skorzysta łącznie ok. 10 tysięcy osób - to tegoroczne działania kujawsko-pomorskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W czwartek 3 grudnia przypada Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To okazja do podsumowań, ale także diagnozy, czego jeszcze potrzeba.

Wsparcie dla niepełnosprawnych w czasie pandemii koronawirusa Jak ułatwić trudny początek dorosłego życia? Więcej szkoleń i więcej miejsc pracy



- Pomoc dotyczy przede wszystkim tych osób, które ucierpiały z powodu zawieszenia zajęć w placówkach. Uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie w kwocie 500 zł na okres 5 miesięcy na zorganizowanie sobie rehabilitacji w warunkach domowych. Na wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych do tej pory przekazano w naszym regionie kwotę ponad 260 tys. zł i w ramach tego wsparcia planowane jest udzielenie 1000 beneficjentów 3,3 tys. godzin wsparcia psychologicznego - powiedziała Aleksandra Gierej.



- Niepełnosprawny nie jest skazany na porażkę, ale potrzeba więcej bardziej skutecznych form pomocy - mówi Agnieszka Oczkowska, mama trójki niepełnosprawnych dzieci.



- Niepełnosprawni mają prawo być szczęśliwi. Są tacy sami jak inni, fajni i niefajni. Tego uczę moich dzieci, że musza realizować wszystkie swoje plany i pasje, że mają prawo je mieć. Mamy internet, możemy znaleźć całą masę możliwości leczenia swoich dzieci. Z całą pewnością dla każdego da się poprawić komfort życia. Przeszkodzą są tutaj pieniądze. Żeby niepełnosprawne dzieci mogły godnie dożyć swoje życie kiedy nas zabraknie - powiedziała pani Agnieszka.



Jak ocenia potrzebny jest ciągły dialog państwa z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Ten rok jest wyjątkowy ze względu na pandemię. Na liście wsparcia są m.in. ośrodki aktywizacji zawodowej czy placówki opiekuńcze - poinformowała Aleksandra Gierej, dyrektor PFRON-u w Toruniu.- Pomoc dotyczy przede wszystkim tych osób, które ucierpiały z powodu zawieszenia zajęć w placówkach. Uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie w kwocie 500 zł na okres 5 miesięcy na zorganizowanie sobie rehabilitacji w warunkach domowych. Na wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych do tej pory przekazano w naszym regionie kwotę ponad 260 tys. zł i w ramach tego wsparcia planowane jest udzielenie 1000 beneficjentów 3,3 tys. godzin wsparcia psychologicznego - powiedziała Aleksandra Gierej.- Niepełnosprawny nie jest skazany na porażkę, ale potrzeba więcej bardziej skutecznych form pomocy - mówi Agnieszka Oczkowska, mama trójki niepełnosprawnych dzieci.- Niepełnosprawni mają prawo być szczęśliwi. Są tacy sami jak inni, fajni i niefajni. Tego uczę moich dzieci, że musza realizować wszystkie swoje plany i pasje, że mają prawo je mieć. Mamy internet, możemy znaleźć całą masę możliwości leczenia swoich dzieci. Z całą pewnością dla każdego da się poprawić komfort życia. Przeszkodzą są tutaj pieniądze. Żeby niepełnosprawne dzieci mogły godnie dożyć swoje życie kiedy nas zabraknie - powiedziała pani Agnieszka.Jak ocenia potrzebny jest ciągły dialog państwa z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.