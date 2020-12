Zapadł prawomocny wyrok w sprawie odszkodowania dla ministranta molestowanego przez ks. Pawła K. Diecezja bydgoska i archidiecezja wrocławska mają solidarnie zapłacić 300 tys. zł jego ofierze. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, na rozprawie online, oddalił odwołanie złożone przez pełnomocników Kościoła.

- Sąd Apelacyjny w Gdańsku - po rozpoznaniu sprawy przeciwko archidiecezji wrocławskiej i diecezji bydgoskiej - o zapłatę, na skutek apelacji obu pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, oddala obie apelacje – ogłosiła w czwartek sędzina Barbara Rączka-Sekścińska. Uzasadnienie wyroku jest tajne, bo wcześniej sąd zdecydował, że rozprawa będzie się toczyć za zamkniętymi drzwiami.W lutym tego roku bydgoski sąd zdecydował, że obie kurie mają solidarnie zapłacić 300 tys. zł odszkodowania byłemu ministrantowi z Bydgoszczy, molestowanemu w dzieciństwie przez ks. Pawła K. Według poszkodowanego, hierarchowie wiedzieli o pedofilskich skłonnościach księdza, mimo to nie zawiesili go w pełnieniu obowiązków, przenosili jedynie z parafii do parafii.Od wyroku bydgoskiego sądu odwołali się prawnicy Kościoła. W czwartek sąd w Gdańsku ich apelację odrzucił, a to oznacza, że diecezja bydgoska i archidiecezja wrocławska mają zapłacić ofierze księdza-pedofila zadośćuczynienie. Reprezentujący kurię w Bydgoszczy mecenas Edmund Dobecki zapowiedział, że złoży wniosek o uzasadnienie wyroku i nie wyklucza wniesienia kasacji.Obecnie, były już kapłan, odbywa siedmioletni wyrok za przestępstwa o charakterze seksualnym. W zeszłym roku został wydalony ze stanu duchownego. Paweł K. to jeden z bohaterów głośnego filmu dokumentalnego „Tylko nie mów nikomu" autorstwa braci Sekielskich.