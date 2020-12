Osocze ciągle jest potrzebne. To lek, który może uratować komuś życie. Wójt gminy Jeżewo Maciej Rakowicz - jako ozdrowieniec - sam dał przykład i zachęca do takiej pomocy.

- Zdecydowałem się oddać osocze, aby pomóc innym osobom, które naprawdę ciężko przechodzą COVID-19. Jeżeli moje osocze może pomóc, to jak najbardziej zachęcam wszystkich – mówi Maciej Rakowicz, wójt Jeżewa (powiat świecki). - Jest to bardzo prosta procedura, nie boli, trwa około 30-40 minut. Osocze jest oddzielone od krwi, krew wraca do naszego organizmu. To gest solidarności z tymi osobami, które potrzebują pomocy. Zaraz, jak dowiedziałem się, że jestem pozytywny, tego samego dnia dzwoniłem do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wiem, jak niektórzy tę chorobę przechodzą i naprawdę możemy im ulżyć, a nawet uratować im życie – dodaje.Dawcą osocza może zostać osoba dorosła do 65. roku życia jeżeli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji. W naszym regionie osocze można oddać w Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku.

WYMAZY - LISTA PUNKTÓW W REGIONIE





KORONAWIRUS - TELEFONY, ADRESY





INFORMACJE DLA DAWCÓW OSOCZA