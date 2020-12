Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia/fot. freemages.com

48-letni mieszkaniec Torunia odpowie przed sądem za publiczne znieważenie prezydenta RP – dowiedziało się Polskie Radio PiK. Chodzi o incydent z 19 lipca. Akt oskarżenia trafił do sądu.

W jaki sposób Bartosz Ś. znieważył Andrzeja Dudę? - Na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Mikołaja Reja napisał czarnym flamastrem „5 lat wstydu” na plakatach przedstawiających wizerunek Andrzeja Dudy na słupie ogłoszeniowym. Przekreślił też wizerunek prezydenta, a na jego czole narysował męskie genitalia - tłumaczy Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.Przesłuchany w charakterze podejrzanego Bartosz Ś. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wyjaśnił, że dokonał go pod wpływem alkoholu. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Proces ma rozpocząć się 14 grudnia.