W niedzielę (6 grudnia) tramwaje pojadą torowiskiem wybudowanym wzdłuż ul. Kujawskiej. Dzięki nowej inwestycji bydgoskie osiedla Kapuściska, Wyżyny, Glinki i Wzgórze Wolności będą jeszcze lepiej skomunikowane z centrum miasta.

Po nowych torach kursować będą trzy linie tramwajowe:• Nr 2 (Las Gdański- Gdańska- Kujawska- Wojska Polskiego-Kapuściska)• Nr 9 (Rycerska – Dworzec kolejowy - Kujawska – Wojska Polskiego- Szpitalna – Glinki• Nr 11 (Bielawy- Gdańska- Kujawska – Wojska Polskiego – Wyżyny)- Zapewnią one mieszkańcom osiedli Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska i Glinki szybszy dojazd do centrum i możliwość swobodnego podróżowania niemal w każdym kierunku miasta. Docelowo linia nr 11 zostanie wydłużona do Fordonu po wybudowaniu nowego mostu w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Czas przejazdu pomiędzy pętlą Wyżyny i rondem Jagiellonów szacowany jest na 12 minut - informuje ZDMiKP w Bydgoszczy.Budowa torowiska to najważniejszy element rozbudowy ul. Kujawskiej. - Udało się tę inwestycję połączyć z zakupem 15 nowoczesnych tramwajów. To kolejny element związany ze wzmacnianiem transportu publicznego. Przed nami kolejne duże zadanie związane między innymi z budową nowych mostów i torowiska pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.Nowe rozkłady jazdy dostępne są już na przystankach oraz w internetowej zakładce „Rozkłady jazdy" na stronie ZDMiKP. Dla bydgoszczan korzystających z nowych linii w niedzielę przygotowano niespodzianki. Wraz z otwarciem Kujawskiej, górny taras miasta zyska alternatywne połączenie z centrum. Znacznie ułatwi to organizację ruchu w przyszłości w trakcie kolejnych modernizacji, remontów lub innych zdarzeń losowych. Do połowy przyszłego roku dokończone zostaną prace przy budowie ostatnich jezdni, dróg rowerowych i chodników. Wiosną planowane są też nasadzenia nowych drzew i krzewów.