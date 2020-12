W „Popołudniu z nami” rozmawialiśmy z dr. Pawłem Rajewskim, wojewódzkim konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych.

Magda Jasińska: W kraju w środę 13 855 nowych zakażeń, w naszym województwie 1 240 - coś niedobrego się dzieje?

Mamy w regionie nowe ogniska, w DPS i szpitalach.

Jak się patrzy na liczbę wykonanych testów, 42 000 i prawie 14 000 zakażeń, to jest proporcjonalnie mniej niż kilkanaście dni temu, bo były dni, że połowa testowanych była pozytywna.

Cały czas, niestety, mamy dość wysoki współczynnik zgonów.

Kiedy możemy pomyśleć o poluzowaniu obostrzeń?

Do tego święta przed nami, a lubimy świętować...

Czy zgadza się pan z twierdzeniem lekarzy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, że efektem przeniesienia masowego testowania do placówek POZ będzie tworzeniem nowych ognisk zakażeń?

Takie miejsce trzeba wydzielić w przychodni?

dr Paweł Rajewski: Trudno to oceniać przez taki szerszy pryzmat. Nasi lekarze rodzinni, lekarze POZ bardzo chętnie badają pacjentów, ponadto w naszym województwie pacjenci jednak zgłaszają się do lekarza, chociaż jest gro pacjentów, i to niestety jest problem ogólnopolski, którzy nie zgłaszają się pomimo objawów. Nie chcą mieć wykonywanego testu w kierunku koronawirusa, nie chcą przebywać w izolacji, a rodzina nie chce kwarantanny. To jest nieroztropne zachowanie. Wprowadzone obostrzenia na pewno dają rezultat, to mniejsza liczba zakażeń, ale nie oszukujmy się, tych zakażeń bezobjawowych jest 5, 7, a nawet 10 razy więcej, niż objawowych. Dodatkowo na to nakłada się niefrasobliwość osób, które nie chcą się badać, czy nie chodzą wykonywać testu. Na szczęście część z nich zostaje w samoizolacji domowej i nie roznoszą wirusa.Ogniska będą się zdarzać, epidemia trwa i w tej chwili jest tak rozproszona, że ogniska nie są dużym problemem, największym są rodziny, znajomi, ludzie, którzy chodzą i roznoszą wirusa.Tak i to jest zauważalne w szpitalach. Od 10 dni zauważamy, że napływ pacjentów jest trochę mniejszy. Lekarze i pielęgniarki mogą złapać oddech. W innych miejscach w Polsce też to jest zauważalne. Natomiast ci pacjenci, którzy trafili do szpitali podczas tej największej fali, niektórzy w stanie ciężkim COVID-19 są dalej w szpitalu, ta rotacja nie jest taka duża.On jest pokłosiem tego co wspomniałem czyli dużych wzrostów kilka tygodni temu, bo pacjenci z ciężkim przebiegiem umierają w drugim, trzecim tygodniu choroby i jeszcze ta liczba zgonów w najbliższych dniach będzie na wysokim poziomie. To są głównie osoby starsze, po 60, 70 i 80 roku życia, z licznymi chorobami współistniejącymi, gdzie rzeczywiście COVID-19 jest obarczony dużą śmiertelnością, bo w grupie powyżej 80 lat to jest 20%. W grupie poniżej 40 roku życia to jest poniżej 1%, czyli jak podczas grypy, ale niestety, też zdarzają się przypadki ciężkie oraz śmiertelne. Przypominam, że młode osoby mogą też przechodzić grypę z burzliwym przebiegiem i także może dojść do zgonu.Ja na razie bym nie poluzowywał. Póki nie będzie szampionki, póki nie będziemy mieli typowego leku przyczynowego anty SARS-COV-2 lub póki nie osiągniemy tzw. odporności stadnej populacyjnej, to odmrażanie gospodarki, poluzowanie spowoduje, że będziemy mieli w lutym tzw. trzecią falę. My patrzymy optymistycznie, że w Polsce będzie dostępne szczepienie, że zaszczepimy grupy najbardziej narażone na ciężki przebieg i śmiertelność, czyli osoby starsze z chorobami współistniejącymi. Niektórzy mają nadzieję, że szczepionki pojawią się w styczniu, ja byłbym bardziej ostrożny. Jeśli pojawią się na wiosnę - to bardzo dobrze, wtedy możemy luzować obostrzenia. Jednak jeśli spojrzymy, że otwarto galerie, zbliżają się święta, ludzie mają taką, a nie inną mentalność i zachowania w okresie świątecznym. Dochodzą czarne piątki, gdzie są przeceny, rozpoczną się ferie, dla wszystkich dzieci w Polsce i proszę mnie poprawić, jeżeli znamy osobę, która utrzyma dziecko w domu, żeby nie spotykało się ze znajomymi. Daję głowę, że zakażenia jeszcze będą, też wtedy gdy ruszy znów szkoła. Póki nie mamy skutecznych narzędzi do walki z koronawirusem, czyli leku, szczepienia lub odporności stadnej populacyjnej, to ten trzeci rzut, może mniejszy, ale nastąpi.Święta, sylwester to są takie uroczystości podczas których tracimy dystans społeczny, składamy sobie życzenia, w sylwestra spożywamy alkohol, więc też tracimy dystans.Na pewno nie. Tak jak teraz widzimy w punktach drive - thru, gdzie osoby stoją w kolejkach, pacjent ma maseczkę, dystans jest zachowany, takie testowanie nie powinno wzmagać ekspozycji na wirusa.To już dawno zrobiono, tak samo jak w szpitalach, bezpieczne miejsca powinny być wydzielone do pobierania wymazu. Mamy teraz tak doskonałe testy drugiej generacji, antygenowe, wynik jest po około 15 minutach, z dużą czułością i swoistością, dla pacjentów, którzy mają objawy. Podobne testy mamy do wykrywania grypy, więc dlaczego lekarz nie ma mieć takich narzędzi? Musimy nauczyć się żyć z tymi chorobami, mieć świadomość, że ona zostaną, bo nawet jak będziemy mieli szczepienia, osiągniemy odporność stadną, to koronawirus nie zniknie z naszej populacji, on będzie się zdarzał, sporadycznie, ale będzie. Osobę z objawami będziemy sprawdzać: czy to przeziębienie, grypa czy SARS-COV-2.