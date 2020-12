Pierwszy obiekt nowo budowanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu gotowy. Wykonawca przekazał klucze do nowoczesnego gmachu lecznicy zakaźnej.

Władze regionu zdecydowały, że w związku z epidemią to właśnie ta część kompleksu na Bielanach zostanie ukończona jako pierwsza.– Doczekałem się nareszcie szpitala z prawdziwego zdarzenia. Ten stary nie spełnia żadnych już standardów. Ludzie są stłoczeni w czteroosobowych salach, szczególnie w tej sytuacji pandemicznej jest to obłędne. Proszę popatrzyć na tę rejestrację, tutaj nawet w tej chwili pacjent od pacjenta może być dość daleko – mówił naczelny lekarz Wojwódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu prof. Marek Jackowski.W oddanej części zakaźnej jest 39 łóżek, które mają zająć tzw. pacjenci covidowi. Pierwsi prawdopodobnie pojawia się jeszcze w grudniu po wyposażeniu obiektu.Cały nowy szpital powinien zostać ukończony w lutym. Łączny koszt inwestycji to 560 mln zł.