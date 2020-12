Testy antygenowe na obecność koronawirusa wkrótce trafią do POZ-ów w naszym regionie. Placówki mogą już zgłaszać zapotrzebowanie. Testy nie pojawią się jednak w każdej przychodni i nie będą dostępne dla każdego.

- Część placówek organizacyjnie nie jest przygotowana do przeprowadzania testów. Na pewno są przychodnie większe, które posiadają strefy czyste i brudne, z izolatkami, ze śluzą i są w stanie wydelegować personel - mówi dr Waldemar Gadziński, kujawsko-pomorski konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej. - Nie jest to badanie przesiewowe, tylko dodatkowe badanie, które może wykorzystać lekarz rodzinny w trakcie wizyty pacjenta w przychodni lub wizyty domowej. To lekarz decyduje, u których pacjentów testy wykonać, natomiast pacjenci sami na testowanie zgłaszać się nie powinni – tłumaczy.Testy antygenowe opierają się na pobraniu wymazu z nosogardzieli. Umożliwiają szybkie i precyzyjne wykrycie koronawirusa. Na wynik czeka się ok. 15 min.