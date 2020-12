Hala sportowo-widowiskowa w Jeżewie w powiecie świeckim doczeka się generalnego remontu. Inwestycja została dofinansowana z rządowego programu.

Obiekt zmieni się nie do poznania. Pojawią się nowe, wysuwane trybuny, nowe oświetlenie i parkiet. Kapitalne remonty przejdą także szatnie oraz sanitariaty, pojawią się nowe prysznice i toalety. Hala zyska ocieplenie, będzie docieplony także dach, zmieni się też instalacja centralnego ogrzewania.- Pozyskaliśmy pieniądze z funduszu rozwoju kultury fizycznej na modernizację budynku. Jest to dla nas bardzo duża kwota, a przede wszystkim nie trzeba będzie obciążać budżetu gminy, bo po 20 latach hala i tak musiałaby zostać zmodernizowana – mówi Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.Cała inwestycja to koszt ponad 1,5 miliona złotych.