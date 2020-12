Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej trafił dziś do 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Sprzęt pomaga w leczeniu niewydolności oddechowej chorych na COVID-19. Kupił go anonimowy darczyńca.

Urządzenie może uchronić pacjenta przed pobytem na intensywnej terapii i podłączeniem go do respiratora. Koszt aparatu to ok. 35 tys. zł.- Aparat umożliwi przeżycie pacjentom na oddziale COVID z ciężką patologią płucną – mówi pułkownik dr Robert Włodarski, zastępca komendanta szpitala wojskowego. - Urządzenie wydaje się niepozorne, natomiast intensywnie wspomaga oddech własny pacjenta i może realizować przepływ gazów medycznych, w tym przypadku chodzi o tlen, nawet do 80 litrów na minutę. Takie wspomaganie jest istotne dla pacjenta, ponieważ umożliwi oddychanie własne, a jednocześnie w jakiś sposób odroczy decyzję o intubacji i mechanicznej wentylacji.Zakup aparatu sfinansował prywatny darczyńca. Sprzęt przekazał poprzez biuro poseł PiS Ewy Kozaneckiej. Był obecny na przekazaniu, ale chciał pozostać anonimowy. - Zmarł mój przyjaciel, który chorował na tę chorobę tylko dwa dni. Jeżeli mogę pomóc w jakikolwiek sposób innym pacjentom, to będę bardzo szczęśliwy i zadowolony – mówił.Bydgoski szpital wojskowy leczy 90 pacjentów na trzech oddziałach covidowych. To szóste takie urządzenie, które będzie wspomagało ich hospitalizację.