17 kilogramów narkotyków, a także broń maszynową, maczety i inne niebezpieczne narzędzia przechwycili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego. W Bydgoszczy i Kaliszu zatrzymano sześć osób.

Przed jednym z garaży na bydgoskim osiedlu policjanci CBŚP zatrzymali czterech mężczyzn, którzy usiłowali załadować do wynajętego busa paletę wypełnioną wiadrami z farbą emulsyjną. Okazało się, że w pojemnikach ukryte było 10 kilogramowych pakunków, czyli łącznie 10 kg haszyszu oraz jedno stugramowe zawiniątko z kokainą. Dodatkowo w samochodach jednego z podejrzanych schowane były 3 kg marihuany oraz pistolet maszynowy RAK wraz z załadowanym magazynkiem. Podczas akcji przejęto także maczety i inne niebezpieczne narzędzia.- Mężczyzn po przeszukaniach zatrzymano do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy, gdzie przedstawiono wszystkim zatrzymanym zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – informuje policja.Z kolei policjanci z CBŚP z Poznania zatrzymali 2 osoby podejrzane o udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Jeden z mężczyzn na widok policjantów próbował uciekać. Po krótkim pościgu ulicami Kalisza został zatrzymany. Wówczas to okazało się, że mężczyzna posiadał przy sobie ponad kilogram amfetaminy. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci zabezpieczyli dodatkowo jeszcze prawie 2 kg amfetaminy, ok. 1 kg marihuany i ponad 500 sztuk tabletek ecstasy.Oba śledztwa mają charakter rozwojowy.