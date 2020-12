Wtorkowy raport Ministerstwa Zdrowia ws. nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykazał ich najwięcej w województwie kujawsko-pomorskim - 1214. Większość stanowią pozytywne wyniki testów zleconych przez lekarzy POZ, ale pojawiły się także nowe ogniska - m.in. w DPS-ie k. Żnina i w szpitalach.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 9 105 osób; zmarło 449 chorych – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.Według danych resortu zdrowia, nowe przypadki zakażenia pochodzą z województw: kujawsko-pomorskiego (1214), śląskiego (1084), wielkopolskiego (796), mazowieckiego (765), dolnośląskiego (717), łódzkiego (615), lubelskiego (547), warmińsko-mazurskiego (534), małopolskiego (486), zachodniopomorskiego (461), pomorskiego (443), opolskiego (361), podkarpackiego (346), świętokrzyskiego (264), podlaskiego (216), lubuskiego (187).W woj. kujawsko-pomorskim w poprzednich dniach notowano odpowiednio: 297 zakażeń w poniedziałek, 623 w niedzielę, 1004 w sobotę i 1368 w piątek.Pytany o liczbę zakażeń podaną we wtorek rano rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański wskazał, że pojawiło się kilka nowych ognisk w regionie.Największe dotyczy oddziału terapii uzależnień SP ZOZ w Radziejowie, gdzie pozytywny wynik uzyskało 19 pacjentów. 17 zakażeń badania laboratoryjne wykryły w Leśnym Domu Seniora w Piastowie k. Żnina. Zakażonych jest także 13 pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, 7 pracowników Szpitala w Grudziądzu oraz 3 w Szpitalu w Lipnie.Reszta pozytywnych wyników w regionie pochodzi ze zleceń lekarzy POZ bądź są to kontynuacje wcześniejszych ognisk oraz przypadki rozproszone.Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Bydgoszczy - 225 oraz w Toruniu - 151.Ostatniej doby w regionie zmarło 40 osób chorych na COVID-19. 34 z nich miały choroby współistniejące. Najwięcej zgonów (23) odnotowano w powiecie świeckim. Danym tym zaprzecza jednak starosta świecki. Barbara Studzińska mówi o możliwym błędzie w statystykach.Łukasz Betański wyjaśnia, że rozbieżności mogą wynikać z tego, że podawane codziennie dane na temat zgonów nie obejmują wyłącznie osób zmarłych minionej doby.- Sytuacja w Polsce znacząco się poprawia, niestety w województwie kujawsko-pomorskim cały czas notujemy bardzo duże liczby zakażeń. Tendencja jest jednak spadkowa. Jesteśmy przygotowani do tego, aby przyjmować kolejnych pacjentów w szpitalach. W tej chwili przebywa w nich 1307 osób na drugim i trzecim poziomie, zajętych jest 126 respiratorów na prawie 200 dostępnych. Czekamy na lepsze informacje. Chciałbym bardzo, aby liczba chorych w szpitalach zmniejszała się, aby szpitale można było przywracać do normalnego funkcjonowania, jednak cały czas rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów i jesteśmy zmobilizowani do tego, aby cały czas utrzymywać służbę zdrowia w gotowości. W województwie jest 30 szpitali zaangażowanych w walkę z koronawirusem - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski MIkołaj Bogdanowicz.