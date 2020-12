Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy lekceważy mieszkańców, a włodarze miasta działają wbrew strategii transportu zrównoważonego - twierdzi Lewica Razem.

Członkowie ugrupowania złożyli dziś w Ratuszu petycję dotyczącą dysproporcji opłat za komunikację miejską i płatne parkingi samochodowe.– Za bilet tramwajowy czy autobusowy trzeba w tej chwili zapłacić trzy albo cztery razy więcej niż się płaci za bilet parkingowy. To jest niesprawiedliwe i nielogiczne. Za mandat za brak biletu płaci się pięć razy więcej jeśli się nie kupi biletu tramwajowego, niż za brak biletu parkingowego. My byśmy chcieli, żeby być może, dołożyć coś do kasy miasta, żeby wysokość tych mandatów zrównać. To jest rozwiązanie bezkosztowe, a w dodatku może przynieść pieniądze, które są teraz naprawdę potrzebne – powiedziała Karolina Kozłowska z Lewicy Razem.Lewicowi działacze przychylają się również do pomysłu obniżenia cen biletów autobusowych i zwiększenia opłat za parkingi na terenie miasta. Zwrócili też uwagę, że w najnowszych rozkładach jazdy tramwajów i autobusów nie uwzględniono uwag mieszkańców, którzy prosili m.in. o dostosowanie kursowania pojazdów do swoich godzin pracy.