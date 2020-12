Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK mówił o rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w Borach Tucholskich.

– Linia 215 czyli z Laskowic do Czerska tu mamy bardzo dobrą wiadomość, my ją zawieszamy do 18 stycznia, czyli do czasu jak uczniowie wrócą do szkół. Uruchamiamy wtedy połączenia, 5 par – powiedział Zbigniew Ostrowski.Nie będzie jednak połączeń na drugiej linii. Marszałek dodał, że utrzymywanie ruchu na linii 201 pomiędzy Wierzchucinem a Lipową Tucholską jest nieracjonalne ze względu na bardzo mały ruch i tam w porozumieniu z wójtami gmin zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa.