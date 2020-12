– Do wtorku 2 grudnia wszystkie karetki na Kujawach i Pomorzu mają być wyposażone w testy antygenowe na koronawirusa - zapowiada rzecznik wojewody Adrian Mól.

W części ambulansów załogi już nimi dysponują, dzięki czemu ratownicy medyczni mogą szybko potwierdzić lub wykluczyć zakażenie u pacjenta. - W ramach pierwszej transzy, do środy, chcemy przekazać Zespołom Ratownictwa Medycznego z regionu 11 tys. 200 testów - dodaje Adrian Mól.– Zaletą tych testów jest to, że ich wynik jest znany po 15 minutach czyli np. w trakcie transportu chorej osoby, możemy się dowiedzieć czy jest ona zakażona wirusem. Badane będą osoby u których występują objawy infekcji dróg oddechowych. W przypadku wyniku dodatniego pacjent będzie od razu przetransportowany do szpitala, gdzie hospitalizowane są osoby z COVID-19 – powiedział Adrian Mól.Szybkie testy trafiają także na szpitalne oddziały ratunkowe i do izb przyjęć.