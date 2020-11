W „Rozmowie dnia” o negocjacjach dotyczących budżetu UE

Dr Sławomir Sadowski, politolog, który był gościem „Rozmowy dnia” Polskiego Radia PiK, przewiduje, że w sprawie budżetu Unii Europejskiej prawdopodobnie zostanie osiągnięty kompromis i to jeszcze przed świętami.

– Zarówno Angela Merkel, jak i Ursula von der Leyen dają takie sygnały, że musimy się dogadać. To są publicznie wysyłane sygnały do Polski, czy do Polski i do Węgier, może też do Portugalii, ale myślę, że to też „oko” do Włoch, które dziś na razie nic nie mówią, ale w największym stopniu ta praworządność funduszy europejskich, to odnosiłaby się do Włoch, gdzie znana jest od lat sprawa transferu środków do wspomagania południa, tam te środki przechwytują ugrupowania mafijne i finansują zupełnie inne projekty – powiedział dr Sławomir Sadowski.