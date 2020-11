Rolnicy z regionu spisali się wzorowo. 30 listopada to ostatni dzień powszechnego spisu rolnego. Fot. Tomasz Kaźmierski

Rolnicy z regionu spisali się wzorowo. 30 listopada to ostatni dzień powszechnego spisu rolnego.

– W województwie kujawsko-pomorskim na pytania o prowadzoną działalność odpowiedziało ponad 65 tys. użytkowników gospodarstw – mówi Małgorzata Górka z Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.– Preferowaną metodą, którą wybierali rolnicy był kontakt z rachmistrzem. W większości był to kontakt telefoniczny – 70%, 30% to kontakt bezpośredni. 25% rolników z naszego województwa spisało się przez Internet, co ciekawe, jedna z gmin - Łabiszyn, spisała się już pod koniec października – dodała Małgorzata Górka.Spis rolny objął ponad 1,5 mln. gospodarstw w całym kraju. Rolnicy odpowiadali m.in. na pytania dotyczące hodowli zwierząt, powierzchni upraw czy rodzaju gruntów.