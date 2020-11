Kilkadziesiąt osób protestowało przed siedzibą Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Decyzją zarządu spółdzielni kluby osiedlowe „Kopernik”, „Przydomek” i „Rondo” mają zakończyć działalność z końcem bieżącego roku.

- W tych klubach odbywały się spotkania z lekarzami, badania profilaktyczne, mogliśmy sobie poćwiczyć. Spółdzielni niby nie stać na utrzymanie klubów, a tymczasem w „Koperniku” trwa wielki remont. Przecież to też są wielkie pieniądze. Tyle lat tradycji i dlaczego jedną decyzją ma to być zlikwidowane? Spółdzielnia zapewne chce te kluby wydzierżawić. Przywłaszcza je sobie bez porozumienia ze społeczeństwem - argumentowali protestujący.Zarząd KSM w Inowrocławiu ma odnieść się do sprawy w przyszłym tygodniu.