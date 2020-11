– Testy antygenowe na obecność koronawirusa trafią do ratowników medycznych w najbliższych dniach - powiedział Polskiemu Radiu PiK Krzysztof Wiśniewski - rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Takie szybkie testy do tej pory były wykorzystywane w szpitalach. Teraz otrzymają je ratownicy - przypomina Barbara Nawrocka - rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy.– Ratownicy będą mogli wykonać test antygenowy pacjentowi przy każdej interwencji. Wprowadzenie tej zmiany spełnia oczekiwania środowiska ratowników medycznych i jest zasadne w sytuacji gdy trzeba szybko reagować – powiedziała Barbara Nawrocka - rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy.To rozwiązanie systemowe - tymczasem w naszym regionie było już stosowane - przypomina doktor Paweł Rajewski, kujawsko-pomorski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.– Ja wydałem pozytywną opinie 10 listopada 2020 roku dopuszczającą stosowanie testów antygenowych drugiej generacji dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego w naszym województwie. Jest to bardzo przydatne, ale warunkiem jest stosowanie testów antygenowych drugiej generacji o wysokiej czułości i swoistości – powiedział doktor Paweł Rajewski, kujawsko-pomorski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.Według zapowiedzi ministra zdrowia - szybie testy mają też trafić do ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej.