Dwie osoby w areszcie w związku z pożarem pod Unisławiem

Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie pożaru składowiska opon w Raciniewie koło Unisławia.

Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia relacjonuje Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratora Okręgowego w Toruniu.– Prokurator po wykonaniu czynności z dwoma mężczyznami, którym przedstawił zarzuty popełnienia przestępstwa z artykułu 163, § 1, pkt 1 KK, to jest spowodowania pożaru tych opon składowanych na tymże wysypisku, skierował do Sądu Rejonowego w Chełmnie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec tych dwóch mężczyzn. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy – powiedział Andrzej Kukawski.Mężczyźni są mieszkańcami powiatu chełmińskiego.Potężny pożar wybuchł w piątek 13 listopada. Paliły się opony na prawie 2 hektarach działki. W akcji ratowniczej w kulminacyjnym momencie brało udział nawet 200 strażaków. Wszystko wskazuje na to, że było to podpalenie, wskazuje na to nagranie z monitoringu. Kamera zarejestrowała dwa samochody podjeżdżające po składowiska, minutę potem pojawił się ogień.