Pięcioro absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odebrało klucze do mieszkań. To nagroda za dobre wyniki w nauce. To już 6. edycja miejskiego programu.

- Ukończyłam studia na wydziale chemii, za chwilę kończę doktorat, jestem też świeżo upieczoną mężatką, więc myślę, że to mieszkanie będzie dla nas wspaniałym rozwiązaniem - powiedziała jedna z beneficjentek.- Dla nas najcenniejsze jest to, że chcecie Państwo swoje umiejętności, zdolności i pracę zawodową spełniać i realizować w naszym mieście - powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.O lokal mogły starać się osoby do 30. roku życia, ze średnią ocen ukończenia studiów wynoszącą co najmniej 4.7, prowadzące działalność naukową lub artystyczną, pracujące w Toruniu.Umowy najmu lokali mieszkalnych z absolwentami w ramach programu zawierane są na maksymalnie 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia. Po upływie 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej oraz merytorycznej komisji Rady Miasta, gmina ma uprawnienia do przedłużenia umowy najmu na czas nieoznaczony – wyjaśniła Elżbieta Kowalska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w ToruniuProgram cieszy się niesłabnącą popularnością wśród najzdolniejszych absolwentów toruńskich uczelni wyższych. W 2020 roku w ramach realizacji programu wpłynęło 12 wniosków.Dla absolwentów przygotowano 5 pełnostandardowych lokali gminnych położonych przy ul. Grudziądzkiej, Matejki (2 mieszkania), Drzymały i Hurynowicz. Są to lokale świeżo po remoncie, jedno- bądź dwupokojowe, o powierzchni do 50 m kw.W poprzednich edycjach programu, który realizowany jest od 2015 roku, klucze do mieszkań otrzymało 23 absolwentów uczelni toruńskich.