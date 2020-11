Zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta zapowiedział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Ma to związek z decyzją wojewody, który tzw. zarządzeniem zastępczym zmienił patrona ulicy na inowrocławskim osiedlu Rąbin - Tadeusz Chęsy ma zastąpić Iwana Alejnika.

Zmianę nakazuje tzw. ustawa dekomunizacyjna. Termin przyznany samorządom już minął. - W normalnych, demokratycznych warunkach nadawanie nazw należy do władz miejskich, a nie urzędników rządowych – komentuje prezydent Ryszard Brejza. - Wojewoda mógł w miejscu sowieckiego porucznika, który w 1945 spłonął w walce z Niemcami na ulicach Inowrocławia, wpisać każdego innego, a wybrał Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia – Tadeusza Chęsego. Wyjątkowo to nieelegancki gest, a na dodatek wciągnięcie w konflikt Jego rodziny. Tadeusz Chęsy już 3 lata temu mówił, nie tylko mi, że jest przeciwko zmianie nazwy tej ulicy. Wojewoda zadecydował: od dziś ma być jej nowym patronem. Przedmiotem sesji będzie m.in. upoważnienie miasta do zaskarżenia decyzji wojewody - zapowiada.Tadusz Chęsy to wieloletni prezes Uzdrowiska „Solanki” i Honorowy Obywatel Miasta. Zmarł 3 listopada. - Zostanie patronem innej ulicy i nie z nominacji urzędnika rządowego - przekazał prezydent Inowrocławia. O tym jednak zdecyduje samorząd.