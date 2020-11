- Obecnie jest dobry moment na zmianę sytuacji i powstanie wydziału lekarskiego w Bydgoszczy – uważa prof. Maciej Świątkowski. Bydgoski radny, który był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK, apelował o wspólne działania środowiska bydgoskiego w tej sprawie.

- Bydgoska uczelnia została przekazana do Torunia w sposób niewłaściwy – mówił prof. Świątkowski. - Wszyscy pamiętamy, że notowania SLD wówczas pikowały w dół, więc podnoszono je w ten sposób, że warunkowo uczelnie umieszczano oczko wyżej w hierarchii. Była taka sytuacja, że Akademia Bydgoska przekształciła się wtedy w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ale w zamian za to UMK zażądało uczelni medycznej, strasząc nas, że zostaniemy zlikwidowani itd. Potem trochę oszustwo polegało na tym, że w ustawie były tak naprawdę dwie – jedna, która likwidowała Akademię Medyczną i druga, która powoływała Collegium Medicum w strukturze UMK – dodał.Jak twierdzi, Collegium Medicum w strukturze UMK zaczęło upadać. - Nawet na tym etapie Colegium Medicum utworzone przy uniwersytecie w Olsztynie jest wyżej notowane w rankingu Perspektyw niż bydgoskie – my jesteśmy gdzieś na 80 miejscu. Ten upadek, jak analizowałem, wynika z traktowania nas przez UMK jako szkoły zawodowej, natomiast nie ma żadnego istotnego rozwoju naukowego, co wynikało choćby z tego, że Collegium Medicum nie dostało ani grosza na aparaturę badawczą w Bydgoszczy – mówi profesor.Uważa, że senatorowie i posłowie ziemi bydgoskiej powinni się porozumieć i stworzyć wydział medyczny w oparciu o Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.