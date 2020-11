Zarządzenie zastępcze w sprawie zmiany nazwy ulicy na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu zostało opublikowane w środę w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tadeusz Chęsy zastąpi obecnego patrona Iwana Alejnika.

2 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.Iwan Alejnik służył w Armii Czerwonej. Poległ podczas walk w Inowrocławiu. Pośmiertnie nadano mu najwyższy tytuł Bohatera Związku Radzieckiego. Tadusz Chęsy to wieloletni prezes Uzdrowiska „Solanki” i Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia. Zmarł 3 listopada.Rada Miejska nie zmieniła nazwy w ustawowym terminie. Nowego patrona wskazał więc wojewoda. Na zarządzenie prezydentowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.„Wojewoda wbrew woli mieszkańców po trzech latach od głośnego protestu - zmienił nazwę ulicy” - napisała na Facebooku poseł Magdalena Łośko, która będąc radną zbierała popisy pod petycją do wojewody.