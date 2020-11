Stop brutalności policji! Stop wyprowadzaniu Polski z Unii! - to główne hasła protestów, które odbyły się w Toruniu pod pomnikiem Mikołaja Kopernika i kilka minut później przed komendą policji. Część uczestników została wylegitymowana.

– Chcemy uzmysłowić, że spotkania spontaniczne są jak najbardziej dozwolone, bo my działamy w oparciu o ustawę, która nazywa się Konstytucja. Otaczanie ludzi, tworzenie tzw. kotła, legitymowanie, na to wszystko nie ma podstaw prawnych, to jest działanie bezprawne. Kolejna kwestia to veto, które ogłoszone zostanie prawdopodobnie 12 grudnia, uważam, że jest to pierwszy krok w kierunku wyjścia Polski z UE – mówili uczestnicy protestu.Do protestu przyłączyli się Komitet Obrony Demokracji, Obywatelski Toruń i Strajk Kobiet.