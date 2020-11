Plan odnowy jednej z najbardziej zniszczonych bydgoskich dzielnic - Bocianowa obejrzeli bydgoscy radni podczas trwającej zdalnej sesji . Mają być tam domy i punkty usługowe, np. uliczne kafejki. Zabytkowy budynek przy Rycerskiej ma być na pierwszym planie, a za nim coraz wyższe budynki do 35 metrów.

Anna Rembowicz-Dziekciowska, szefowa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej rekomendowała radnym, by odrzucić wszystkie 40 uwag zgłoszonych po upublicznieniu planu - między innymi dotyczące dawnego dworca towarowego i wysokości sąsiadujących z nim nowych budynków.- Jeśli chodzi o kształtowanie wysokości zabudowy uważamy, że bardzo ważne jest nawiązanie do historycznej zabudowy Śródmieścia i centrum. Nie możemy projektować czegoś, co będzie obcym ciałem w tkance staromiejskiej. Analizując wysokość zabudowy, to na ulicy Gdańskiej kształtuje się ona obecnie od 13 do 16 metrów - mówiła Anna Rembowicz-Dziekciowska.Radny Marcin Lewandowski przekazał obawy mieszkańców ulicy Chocimskiej, po której ma zostać poprowadzona trasa tramwaju z ul. Chodkiewicza do dworca PKP. - Tramwaj jeżdżący wąską drogą wśród starych kamienic może być uciążliwy dla mieszkańców, a także kierowców – mówił. Radni PO chwalili plan, a Jakub Mikołajczak dodał, że tramwaj może jeździć tamtędy wolno.Dziś radni zajmą się jeszcze m.in. stawkami podatków od nieruchomości i wywozu odpadów komunalnych