W sumie z całej Polski kryteria spełniło i przeszło dalej 79 z 96 projektów. Listę zakwalifikowanych wniosków ogłoszono dziś podczas wideokonferencji z udziałem wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzeja Bittela i prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela. Podsumowano na niej zakończenie I etapu naboru wniosków do programu Kolej Plus.

Z naszego regionu do programu Kolej Plus wpłynęło 6 wniosków. Dotyczą one nowej linii Bydgoszcz - Koronowo - Więcbork - Sępólno - Chojnice, połączenia Chełmna z Bydgoszczą poprzez reaktywację linii kolejowej na odcinku Chełmno - Unisław Pomorski, a także rewitalizacji linii na odcinku Żnin - Bydgoszcz i Żnin - Inowrocław oraz budowy przystanku kolejowego w obrębie skrzyżowania ulicy Południowej w Grudziądzu z linią kolejową Toruń Wschodni Malbork, a także budowy przystanku osobowego w ciągu linii Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór. Program Kolej Plus ma zapewnić m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Wartość programu to ponad 6,5 mld zł., a szacunkowa kwota zakwalifikowanych inwestycji to 30 mld. Szanse na realizacje ma zatem niewiele projektów. Teraz samorządy będą musiały przedstawić dokładne plany inwestycji. Mają na to rok.