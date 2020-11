Ranna została kobieta kierująca autem osobowym, którą uwolnili strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Fot. Bydgoszcz 998

Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w Przyłubiu na drodze nr 10 na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Zderzyły się dwa samochody dostawcze renault i mercedes oraz samochód osobowy volkswagen up.

Do działań skierowano łącznie trzy zastępy ratownictwa technicznego z JRG SP PSP Bydgoszcz oraz OSP Solec Kujawski.



Ranna została kobieta kierująca autem osobowym, którą uwolnili strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Została ona przewieziona do szpitala. Kierowcom samochodów dostawczych nic się nie stało.



Prawdopodobnie do wypadku doszło w wyniku zjechania na przeciwległy pas ruchu przez samochód osobowy. VW uderzył w renault z „kontenerem”, który następnie dachując wpadł na mercedesa jadącego z przeciwka.



Trasa przez pewien czas była zablokowana i samochody były kierowane na objazd, a później obowiązywał ruch wahadłowy.