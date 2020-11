Osobiście do biura Enei? Tak, ale po wcześniejszym umówieniu

Osobiste załatwienie sprawy związanej z energią to aktualnie nie lada wyzwanie. Enea - podobnie jak wiele innych firm - w związku z epidemią wprowadziła duże ograniczenia w bezpośrednich kontaktach z klientami. Zaleca kontakt telefoniczny lub internetowy.

Jedna z naszych słuchaczek chciała swoją sprawę załatwić tak, jak robiła to do tej pory - odwiedzając Biuro Obsługi Klienta.



- W ogóle mnie nie wpuścili. Mówiłam, że chcę zgłosić problem z licznikiem, żeby nie mieć kłopotów, ale usłyszałam odpowiedź, że muszę przez infolinię. Dzwoniłam wczoraj przez cały dzień, coś tam wbiłam i mnie rozłączyło - relacjonuje słuchaczka.



- Obecnie najprostszą formą kontaktu z Eneą jest telefon na infolinię 611 111 111. Po połączeniu z konsultantem możemy dokładnie wyjaśnić naszą sprawę, a to pozwoli na jej załatwienie. Mamy też kontakt poprzez stronę internetową. Starsze osoby mogą poprosić czy sąsiada czy znajomego, może wnuka o to, żeby pomogły w obsłudze strony internetowej - powiedziała Weronika Ratajczak z biura prasowego Enei.



Osobiste spotkanie jest możliwe po wcześniejszym jego umówieniu - internetowo lub telefonicznie pod numerem infolinii 611 111 111.