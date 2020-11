„Święta godne, a nie głodne” pod takim hasłem rozpoczęła się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Akcja jak co roku organizowana jest przez Banki Żywności. Liczy się każda pomoc .

Do koszy można wrzucać mąkę, makaron, kaszę, cukier, olej, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie czy słodycze.W Kujawsko-Pomorskiem zbiórka prowadzona jest na przykład w Bydgoszczy, Grudziądzu, Brodnicy, Kcyni i wielu innych miejscowościach. W tym roku akcja ma nieco inny charakter. Przez pandemię w sklepach nie ma wolontariuszy, stoją za to specjalnie oznaczone kosze do których można wrzucać dary.Pomagać można w sumie w 2000 sklepów w całej Polsce. Dodatkowo został uruchomiony specjalny sklep charytatywny online: www.zbiorkazywnosci.plLista sklepów: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AX4qIlrZcM9nzefvDaZqOUnV-lBFA9Dh/edit#gid=1748515336