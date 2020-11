Paweł Szramka o instytucji wiążącego referendum

Poseł Paweł Szramka z Kukiz'15, który był gościem wtorkowej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK uważa, że instytucja wiążącego referendum jest remedium na problemy, które aktualnie wstrząsają polskim życiem społecznym.

- Referenda - gdyby miały faktyczną moc - mogłyby się w Polsce przydać, ponieważ mamy całą masę strajków na ulicy i to w czasie pandemii, kiedy jednak powinniśmy ograniczać tak tłumne zgromadzenia. Gdybyśmy mieli instytucję referendum, która w Polsce by działała, której wynik byłby obligatoryjny lub chociaż politycy musieliby nim się zająć, to mielibyśmy zupełnie inną kwestię. Wystarczyłoby, że raz na rok rozpisalibyśmy takie ogólnopolskie referendum z kluczowymi pytaniami i odpowiedzi na te pytania byłyby wskazówkami dla polityków, jak należy się zachowywać i jak należy wprowadzić zmiany w Polsce tak, żeby były one wprowadzane zgodne zgodnie z wolą narodu (...), natomiast przy tym ustroju, przy tym rozwiązaniu, gdzie referendum ma bardzo małą moc w Polsce, jesteśmy postawieni jako obywatele pod ścianą - powiedział poseł Paweł Szramka.