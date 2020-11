- Rozbudowa ul. Nakielskiej i trasy WZ, inwestycje w odnawialne źródła energii czy przebudowa kanalizacji deszczowej - to przykłady bydgoskich inwestycji, które przez weto w sprawie unijnego budżetu, mogą stanąć pod znakiem zapytania – ostrzega prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

O tym, co straci Bydgoszcz w przypadku zawetowania przez polski rząd budżetu Unii Europejskiej prezydent mówił w poniedziałek na konferencji prasowej. Przypomniał, że do tej pory miasto pozyskało z Unii ponad 3 mld zł, a łączna wartość zrealizowanych projektów to 6 mld. Dzięki unijnym pieniądzom w Bydgoszczy udało się wybudować m.in. linię tramwajową do Fordonu i dworca PKP, a także Trasę Uniwersytecką i spalarnię odpadów komunalnych. Miejskie Centrum Kultury ma nową siedzibę, blask odzyskują Młyny Rothera, a wkrótce ul. Kujawską pojedzie tramwaj.- Bez wsparcia z Unii Europejskiej wiele kolejnych projektów nie powstanie - mówił Rafał Bruski. - Jako samorząd jesteśmy za biedni, by tylko z tych środków, które mamy, je realizować.Polska i Węgry zapowiedziały weto dla budżetu, który ściśle powiązany jest z przestrzeganiem praworządności. Uchwałę popierającą weto unijnego budżetu przegłosował ostatnio Sejm.