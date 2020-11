Toruńscy posłowie Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha i Tomasz Lenz przedstawili wnioski do budżetu państwa na przyszły rok. To między innymi: nowy przebieg drogi krajowej nr 91, połączenie trasy średnicowej z S10, ale są też inwestycje bydgoskie.

– Dotyczą one Bydgoszczy, ale są niezwykle istotne dla całego naszego regionu. Rozbudowa gmachu Opery Nova i rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej. Część tych wniosków jest powtórzona z lat poprzednich, gdyż rząd PiS już nie realizuje od wielu lat istotnych dla Torunia i regionu inwestycji. Przebudowa drogi S10 z przyłączeniami jest niezwykle istotna, przede wszystkim dla bezpieczeństwa – powiedział poseł Arkadiusz Myrcha.– To są nasze wnioski do rządu. Ale one się znajdą lub nie znajdą, jak zostaną przegłosowane na sali plenarnej w Sejmie. Dlatego od razu dziś kieruję pytanie do posłów PiS, Lewicy i PSL Kukiz'15 czy w czasie głosowanie budżetowego zagłosują za poprawkami, które będą uwzględniały w budżecie realizacje tych inwestycji zarówno dla Torunia, jak i dla regionu – powiedział poseł Tomasz Lenz.– Nie mam sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o Toruń. Popieram wszystkie wnioski, które prezydent Michał Zaleski składa gdziekolwiek - odpowiada poseł Iwona Michałek z Porozumienia, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. - Natomiast czy budżet udźwignie te wszystkie prośby i wnioski, które opiewają na ogromne pieniądze, na dziś nie umiem tego powiedzieć .Posłanka mówiła w poniedziałek także o wsparciu dla przedsiębiorców przygotowanym przez resort Jarosława Gowina. Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw, dofinansowanie wynagrodzeń i wypłata postojowego - to część rozwiązań przygotowanych w ramach tzw. tarczy branżowej czyli pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Sejm przyjął Ustawę w minionym tygodniu.