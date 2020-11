Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy spalili 105 kg różnych narkotyków. W piecu spłonęły: marihuana, amfetamina i środki psychotropowe. Policjanci mogli je zniszczyć po prawomocnych wyrokach sądów w sprawach dotyczących przestępstw narkotykowych.

Magazyn substancji psychotropowych i środków odurzających znajduje się w jednym z budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Tu, do czasu zakończenia postępowań karnych, trafiają zabezpieczone przez policjantów substancje i środki, których posiadanie jest zakazane.Narkotyki po specjalistycznych badaniach wykonanych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, trafiają w zalakowanych pakietach do magazynu. Tam pozostają do czasu prawomocnych wyroków.W asyście kryminalnych z komendy wojewódzkiej worki z narkotykami zostały przetransportowane konwojem do spalarni. Chwilę później, w obecności nadzorujących wszystko funkcjonariuszy, worki wypełnione 88 kg marihuany, 11 kg amfetaminy i innych środków, a także prawie kilogramem dopalaczy znalazło się w piecu i „poszło z dymem”.