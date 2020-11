„Tęczowisko” na Rynku Staromiejskim w Toruniu

- Nie zgadzamy się na homofobię w Ministerstwie Edukacji - mówili w Toruniu uczestnicy „Tęczowiska” pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.

W piątek minister Przemysław Czarnek i metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski uczestniczyli w kongresie zorganizowanym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.- Nie godzimy się, żeby takie osoby występowały w przestrzeni publicznej. Stoimy tutaj w obronie osób nieheteronormatywnych. Dostrzegamy poważny problem łamania praw człowieka. Widzimy co roku ile osób LGBT popełnia samobójstwa. Pan Przemysław Czarnek użył m.in. określenia, że „osoby LBGT nie są ludźmi, tylko ideologią”. Mam na sobie flagę LGBT. To dla mnie bardzo ważny symbol, pokazujący pewne wartości takie jak: miłość równość tolerancję i będę walczyć o to, żebyśmy się kochali a nienawidzili. Nawet jeżeli w Toruniu dzisiaj przyszło mniej osób, to nie liczy się liczba osób a poziom determinacji -mówili uczestnicy manifestacji.W centrum Torunia dziś było więcej było policjantów niż manifestujących. Wydarzenie zorganizowali Młodzi Razem i Młoda Lewica.