Zrzut ekranu z wideoklipu

Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy śpiewająco zachęca ozdrowieńców do oddawania osocza dla chorych na COVID-19. To wspólny projekt muzyków w mundurach z Bydgoszczy, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Ministerstwa Obrony Narodowej. Żołnierze zaprosili do współpracy także dzieci z Bydgoszczy i okolic.