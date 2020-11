Szpitale tymczasowe w Ciechocinku i w Radziejowie tworzone są w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszy powstaje na bazie 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, a drugi - miejscowego szpitala – poinformował w piątek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.



Pod patronatem szpitala wojskowego w Bydgoszczy

W adaptacji pomagają żołnierze

Trudne przedsięwzięcie logistyczne

- W naszym regionie zapadły dwie decyzje o utworzeniu szpitali tymczasowych. Pierwsza dotyczy 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku, gdzie jako wojewoda odpowiadam za realizację tego zadania, podpisuję umowę z wykonawcą. Druga z decyzji dotyczy szpitala w Radziejowie, gdzie szpital tymczasowy powstaje we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową – powiedział na konferencji prasowej w formie zdalnej Bogdanowicz, który przebywa na kwarantannie.Wojewoda podkreślił, że szpital tymczasowy w Ciechocinku, powstający pod patronatem 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, będzie gotowy w najbliższych tygodniach. Zaznaczył, że konieczne jest m.in. zbudowanie fundamentów pod 11-tonowy zbiornik na tlen, a także instalacji tlenowej.Bogdanowicz zwrócił uwagę, że o wyborze Ciechocinka na miejsce tworzenia szpitala tymczasowego zdecydowało centralne położenie w regionie, potencjał szpitala wojskowego i możliwość pozyskania kadry medycznej z zamkniętych sanatoriów. W przypadku Radziejowa wpływ miało to, że miejscowy szpital dość szybko został przekształcony na covidowy, a na miejscu jest duży zbiornik tlenowy i pomieszczenia wyposażone w instalację tlenową. Wojewoda zaznaczył, że z inwestycji zrealizowanych w Ciechocinku i w Radziejowie będzie można również korzystać po pandemii.Pełnomocnik wojewody ds. tworzenia szpitala tymczasowego w Ciechocinku Jerzy Kowalik poinformował, że prace w szpitalu wkraczają w decydującą fazę. - W części parteru, w której zostaną rozmieszczone łóżka respiratorowe, kończymy rozwijanie sieci tlenowej, elektrycznej i teleinformatycznej, a wkrótce też zakończymy prace związane z zabudową tego miejsca. Na powierzchni 600 mkw. będziemy montować łóżka respiratorowe. Na parterze planujemy dwa miejsca nadzoru na pacjentami i izbę przyjęć. Na piętrach I-IV, gdzie będą pojedyncze izby, koncentrujemy się na instalacji tlenowej, a także na modyfikacji sieci teleinformatycznej przyzywowej. Na zewnątrz budynku przygotowujemy miejsca posadowienia zbiorników tlenowych – jednego 11-tonowego i dwóch dwutonowych. Przygotowujemy miejsca na ustawienie agregatów do zasilania awaryjnego. Budowane są także śluzy pomiędzy tzw. częściami czystymi i brudnymi – powiedział Kowalik.Pełnomocnik zaznaczył, że praktycznie zakończone zostało tworzenie magazynu środków medycznych, cały czas spływa sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych, mają jeszcze zostać dostarczone respiratory, kardiomonitory i łóżka. W przygotowaniu pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji zaangażowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak poinformował, że szpital w Radziejowie ma sześciotonowy zbiornik tlenowy, a we współpracy z PGZ powstaną kolejne dwa zbiorniki – dziesięciotonowy i pięciotonowy. Doprowadzona zostanie też instalacja tlenowa.Dyrektor radziejowskiego szpitala Sebastian Jankiewicz zaznaczył, że inwestycja w jego placówce będzie trudnym przedsięwzięciem logistycznym, gdyż w odróżnieniu od szpitala w Ciechocinku cały czas są leczeni pacjenci covidowi. Podał, że liczba łóżek w szpitalu zwiększy się ze 142 do 205 i każde będzie miało zabezpieczenie tlenowe.