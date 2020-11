Policjanci z Koronowa prowadzą poszukiwania 16-letniego mieszkańca Kotomierza, który wyszedł z domu nie informując nikogo, gdzie się udaje. Rodzina zgłosiła policji zaginięcie chłopaka.

16-letni Oskar Maleszewski wyszedł z domu w czwartek (19 listopada) około godz. 6.00 i do chwili obecnej nie wrócił, ani nie jest znane jego miejsce pobytu.Rysopis zagonionego: 16 lat, 180 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, włosy krótkie, posiada bliznę pooperacyjną na prawym obojczyku oraz bliznę po wenflonie. W chwili zaginięcia ubrany był w kurtkę biało-czarną, spodnie jeansowe oraz czarne buty sportowe Nike do kostki.Funkcjonariusze ustalają obecnie świadków mogących się przyczynić do odnalezienia nastolatka. Ktokolwiek zna miejsce jego pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Koronowie przy ul. Paderewskiego 31 lub telefoniczny pod nr tel. 47 752 12 00, 47 752 12 28 albo na numer alarmowy Policji 112.