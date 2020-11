6. grudnia tramwaje rozpoczną regularne kursy przez ul. Kujawską. Dziś (20.11.), na nowym odcinku trenowali bydgoscy motorniczy. Zabrał się z nimi także reporter Polskiego Radia PiK, Maciej Wilkowski.

- Sprawdzamy, czy rampy z platformami dla niepełnosprawnych dobrze wysuwają się na peronach, czy tramwaj bez problemu przejeżdża przez wszystkie elementy tej trasy. Dziś są także próbne przejazdu da motorniczych, sami o to poprosili, żeby mogli sprawdzić, jak ta trasa wygląda, gdzie trzeba zwolnić, gdzie przyspieszyć, bo to jest przecież pewne nachylenie - mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.Budowa tej linii i towarzyszącej jej infrastruktury oraz przebudowa dwóch rond to jedna z największych inwestycji komunikacyjno-drogowych w mieście.Więcej w materiale Macieja Wilkowskiego.