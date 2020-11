Europoseł Kosma Złotowski, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, mówił o zapowiedzi weta węgiersko - polskiego do unijnego budżetu. - Teraz rozpoczyna się pewna gra - ocenia europoseł.

- Polska i Węgry zawetowały ten budżet, ale nie z powodu rozwiązań budżetowych, jak wiadomo, bo te nam się podobają, ale dlatego, że wprowadzono mechanizm badania praworządności w różnych krajach, i ten mechanizm jest czysto uznaniowy. Nie ma ściśle określonych kryteriów, według których bada się dany kraj i się orzeka: to jest niepraworządne, to proszę zmienić. Nie ma takich kryteriów. A wiemy, że od paru lat Polsce i Węgrom - przede wszystkim - zarzuca się brak praworządności, przy czym to nigdy nie jest sprecyzowane - mówił Kosma Złotowski, europoseł PiS.