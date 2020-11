Nie lubił byłego teścia? Nawet po jego śmierci?

Policjanci zatrzymali 50-latka, który w Inowrocławiu znieważał miejsce pochówku swego byłego teścia. Wielokrotnie oblewał nagrobek różnymi substancjami.

- Inowrocławska policja w sierpniu została powiadomiona o znieważeniu miejsca spoczynku mężczyzny na cmentarzu poprzez polewanie jego grobu różnymi substancjami. Kryminalni analizując wiedzę zdobytą na temat zdarzenia ustalili, że akty wandalizmu powtarzały się systematycznie, a grób był oblewany farbą, woskiem, a nawet zaprawą. Sprawca też umieszczał na nagrobku obraźliwe napisy - powiedziała oficer prasowa inowrocławskiej policji asp. szt. Izabella Drobniecka.Funkcjonariusze zaczęli podejrzewać, że związek ze sprawą może mieć ktoś znany zmarłemu i jego rodzinie. Jako sprawcę wytypowali byłego zięcia zmarłego. Podejrzenie potwierdziła urządzona we wtorek nocna zasadzka na cmentarzu. Sprawca wpadł na gorącym uczynku i trafił do policyjnego aresztu.Policjanci zebrali dowody świadczące, że mężczyzna od sierpnia 2020 r. uszkadzał nagrobek dziesięciokrotnie. Zatrzymany usłyszał zarzuty polegające na uszkodzeniach w związku ze znieważeniami miejsca pochówku oraz na groźbach karalnych wobec swojej byłej żony.Jednocześnie podjęte zostało umorzone w 2019 r. postępowanie, dotyczące aktów wandalizmu w tym samym miejscu. Dochodziło wówczas m.in. ograbiania nagrobka z różnych elementów. I te czyny udowodniono zatrzymanemu.Materiał dowodowy został przekazany do prokuratury, która skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowane podejrzanego. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.