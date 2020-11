Po 6 grudnia nie będzie można dojechać już jednym autobusem z Osowej Góry na Kapuściska i odwrotnie. Grupa mieszkańców Kapuścisk przygotowuje petycję do szefa Zarządu Dróg Miejskich z apelem o korektę połączeń. Zbierają podpisy na Facebooku.

Zgodnie z nową siecią połączeń linia autobusowa nr 61 została skrócona i będzie kończyć swoją trasę na Placu Kościeleckich. - Nowe rozwiązanie budzi sprzeciw bydgoszczan dojeżdżających do pracy - mówi Polskiemu Radiu PiK Magdalena Wawrzyniak, przewodnicząca Rady Osiedla Kapuściska. - Bardzo wiele ludzi mieszka na Kapuściskach, a pracuje w przemysłowej części Osowej Góry, więc mieli bezpośrednie połączenie do pracy. Wiem, że to długa linia, jedzie przez całą Bydgoszcz, ale korzystają z niej także mieszkańcy Wyżyn, więc naprawdę bardzo szkoda – dodaje.Przygotowywana jest petycja do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej od grupy mieszkańców Kapuścisk, którzy chcą zaapelować o korektę w siatce połączeń. Na Facebooku zbierane są podpisy zwolenników tej zmiany.Pozostawienie dotychczasowej trasy autobusu nr 61 oznaczałoby, iż na odcinku z Kapuścisk do Ronda Kujawskiego pokrywałaby się ona z trasą tramwaju nr 2. - Nie po to budowaliśmy linię tramwajową, by teraz pozostawić wszystkie dotychczasowe linie autobusowe na tej samej trasie. To nieekonomiczne i nieekologiczne. Chcemy ograniczać korki i emisję spalin, a poza tym tramwaje jeżdża szybciej, pozostawiliśmy też linię 53 - o co postulowali w czasie konsultacji bydgoszczanie - mowi odpowiada Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.