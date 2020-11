Jaki kraj taki Sejm! - to hasło dzisiejszego protestu kobiet w Toruniu i jednocześnie nawiązanie do wydarzeń w Warszawie, gdzie po godzinie 18.00 miała rozpocząć się blokada Parlamentu. Uczestnicy przeszli przez toruńską Starówkę.

– Zrobiliśmy replikę Sejmu, stoi tu i będziemy go blokować, a potem mieczami świetlnymi będziemy niszczyć to zło, które jest w Sejmie – powiedziała protestująca.– To jest moja córka. Dla nas przyjście tu jest w pewnym sensie dużym aktem odwagi, ta sprawa jest ważna i dlatego tutaj jesteśmy, bo tu trzeba być do samego końca – powiedziała inna uczestniczka.Część protestujących została wylegitymowana przez policję.